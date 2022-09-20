İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı

20.09.2022 13:44
İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı

İsrail, Bahreyn ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakerelere başladıklarını duyurdu.

İsrail, Bahreyn ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakerelere başladıklarını duyurdu.

İsrail Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Orna Barbivai'nin dün Bahreynli mevkidaşı Zayid bin Raşid ez-Zeyyani ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın, Bahreyn ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşmasına varılması için resmi olarak müzakerelere başladığı belirtildi.

Görüşmelerin, İsrailli Bakan'ın Bahreyn ziyareti kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

İmzalanması planlanan anlaşmanın, "Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacağı" vurgulanan açıklamada, 2020'de İsrail'in Bahreyn ile normalleşme anlaşması imzalanmasından bu yana iki ülke arasındaki ticaretin istikrarlı şekilde arttığı ve 2021'de yaklaşık 7,5 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve ardından Sudan ile diplomatik normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

YORUMLAR
500
İsrail'in ilişkileri normalleştirme adımları sonrası Ankara Büyükelçisi olarak atadığı isim belli oldu İsrail'in ilişkileri normalleştirme adımları sonrası Ankara Büyükelçisi olarak atadığı isim belli oldu İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 8 Filistinli gözaltına alındı İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 8 Filistinli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Bahreyn, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:44:43. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ve Bahreyn serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement