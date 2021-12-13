İsrail Başbakan'ı BAE'ye ilk ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı'nın ofisinden ziyarete dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarihi buluşma: Başbakan Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Ofisten dün yapılan açıklamada, görüşmede, "iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının" ele alınacağı aktarılmıştı.

İlk kez bir İsrail Başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenleyen Bennett'in bu akşam ülkeden ayrılması bekleniyor.

Bin Zayid, 18 Ekim'de, İsrail Başbakanı'na ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunmuştu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.