İsrail Başbakanı, "Ağlama Duvarı'nda karma ibadet konusunun politize edilmesinden" şikayetçi - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı'nda kadınların da ibadet edebilmesi konusunun siyasete alet edilmemesi çağrısında bulundu.

Bennett, Ağlama Duvarı'na geçen hafta kadınların gelerek burada ibadet etmelerine izin verilmesi için yaptıkları gösteri ve sonrasındaki tartışmalara işaretle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Ağlama Duvarı'nın hükümete yüklenmek için kullanıldığını" savunan Bennett, söz konusu kampanyanın ülkeye büyük zarar getirebileceğini, bazı şeylerin kutsal olduğunu ve "dokunulmaması" gerektiğini kaydetti.

Ultra-ortodoks Yahudilerin partisi Şas da yazılı açıklamasında, Başbakan'dan reform çağrılarını reddetmesini isteyerek, "Diyaloğa gerek yok. Kutsal Ağlama Duvarı'na dokunmayın. Hiçbir şeyi değiştirmeyin." ifadelerine yer verdi.

İsrailli iş kadını Rakefet Ginsberg, önceki yıllarda Başbakan'ın da savunduğu Ağlama (Burak) Duvarı reformlarını bir an önce hayata geçirmesi çağrısı yaptı ve "her Yahudi'nin bu kutsal mekanda ibadet edebilmesi gerektiğini" söyledi.

Çok sayıda parti lideri son bir haftadır bu konuya dair açıklama yaparak kadın ve erkeklerin karma şekilde kutsal mekanda ibadet edebilmesinin önünü açan ve 2017 yılında rafa kaldırılan yasanın hayata geçirilmesini isterken, bazıları da mevcut statükonun korunması yönünde beyanlarda bulundu.

Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, Ağlama Duvarı'nda eşit bir dağılımı savunurken, yine koalisyon ortağı ultra-ortodoks Yahudi Şas Partisi, bunu "ülkenin Yahudi kimliğine saldırı" şeklinde niteledi.

Buna karşın, daha önce duvarın "bölünmeden çok çoğulcu birliktelik mekanı olacağı" beyanlarında bulunan muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, ultra-ortodokslara katılarak kutsalların kirletilmesine karşı ortak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yahudiler arasında "Ağlama Duvarı" tartışması

İsrail'in "Batı Duvarı" ya da "Ağlama Duvarı" olarak isimlendirdiği bu ibadet alanı, Yahudi inancına göre Romalılar tarafından milattan sonra 70 yılında ikinci defa ve kalıcı olmak üzere yıkılan sözde Süleyman Mabedinden kalan tek parça ve en kutsal alan olarak kabul ediliyor.

Bu alanda kadınların ibadet etmesine müsaade edilmiyor.

"Duvarın Kadınları" isimli Yahudi feminist bir grup geçen hafta, Tevrat sayfaları taşıyarak bu alana girmeye çalıştığında, kadınların bu mekanda ibadetine karşı çıkan binlerce ultra-ortodoks Yahudi, "Ağlama Duvarı"na gelmiş, İsrail güvenlik güçleri iki grup arasında bariyer oluşturmuştu.

Kadınların ibadet mekanına ulaşması engellenmişti.