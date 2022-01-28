İsrail Başbakanı Bennett: "Filistin devletinin kurulmasına karşıyım" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu dile getirerek, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." dedi.

Bennett, Israel Today gazetesine verdiği demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşlarım değişmedi. Hala Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini ileri sürdü.

Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanlarının Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok" diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." sözlerine yer verdi.

Oslo Anlaşması

Filistin ve İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.