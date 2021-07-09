İsrail Başbakanı Bennett ile İngiltere Başbakanı Johnson ikili ilişkileri ele aldı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in 13 Haziran'da İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından Johnson ile ilk kez görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin güvenlik konusu dahil olmak üzere çeşitli alanlarda İsrail ile İngiltere arasındaki iş birliğine övgüde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iki ülkenin stratejisinin ele alındığı ve Bennett ile Johnson'ın salgına karşı iş birliğinin devamı konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Johnson'ın İsralli mevkidaşını ülkesine davet ettiği aktarıldı.