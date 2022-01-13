İsrail Başbakanı Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Putin "İran'ı" görüştü - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin başta bölgesel güvenlik olmak üzere bir dizi konuyu ele aldığı görüşmede, Bennett ile Putin'in iki ülke arasında devam eden yakın iş birliğini sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.

Bennett'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren İran nükleer programı müzakerelerine işaret ederek, " Tahran'ın nükleer projesinin ilerlemesine karşı güçlü ve kararlı bir duruşun önemini vurguladığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede küresel arenadaki güvenlik sorunlarının da ele alındığı ve Putin'in Bennett ile eşini St. Petersburg'a davet ettiği aktarıldı.