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İsrail Başbakanı Bennett: "İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Bennett: "İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı"

27.09.2021 18:43
İsrail Başbakanı Bennett:

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail'in İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail'in İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ın Ortadoğu'ya "nükleer bir şemsiye" altında hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulundu. İran'a karşı İsrail'in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran'ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.

Bennett, "İran'ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.

(İHA)

İsrail Başbakanı Bennett: İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı

Naftali Bennett, Nükleer, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett: 'İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Bennett: "İran nükleer programında tüm kırmızı çizgileri aştı" - Son Dakika
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