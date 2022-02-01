İsrail Başbakanı Bennett lazerli savunma sisteminin bir yılda faaliyete geçeceğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, lazerli hava savunma sisteminin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Bennett, İsrail düşünce kuruluşu Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) tarafından Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

İsrail ordusunun lazerli hava savunma sistemini kullanması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Bennett, sistemin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bennett, "Bu şekilde İsrail, orta ve uzun vadede füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayan bir lazer duvarıyla çevrelenmiş olacak." dedi.

Düşük maliyet vurgusu

İsrail Başbakanı, yeni sistemin Gazze'den gelebilecek roketleri önlemede Demir Kubbe savunma sistemine göre çok daha düşük maliyetli olacağını ifade etti.

İsrail'in tehdit gördüğü İran'a da işaret eden Bennett, "Eğer bir füze, birkaç dolara mal olan bir elektrik akımıyla önlenebilirse, İran'ın sınırımıza kurduğu ateş çemberi fiilen etkisiz hale gelecektir. Bu sistem, İran ve vekillerinin tehdidi altındaki müttefiklerimizin de hizmetine sunulabilir." diye konuştu.

İsrail, "Demir Kubbe", "Davut Sapanı" ve "Arrow 3" adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip.

İran'a ait İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gören İsrail, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeye çalışıyor.