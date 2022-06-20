İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine, "İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasında İsrail vatandaşlarına seslenen Bennett, aldıkları karar hakkında, "Zor bir zamanda karşınızdayız ama İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bir yıl önce İsrail Devleti'nin içinde bulunduğu çöküşü sonlandırmak için hükümeti kurmayı başardıklarını" kaydeden Bennett, şunları söyledi:

"İşsizlik yüksekti, ülkede çaresizlik ve protestolar vardı ve özellikle işleyen bir hükümet yoktu. Bunun üzerine hayatımdaki bu zor adımı atmaya karar verdim ve hükümet kurmayı başardık. İsrail'i içine düştüğü kuyudan çıkardık."

Yahudi yerleşimci yasası

İsrail Başbakanı Bennett, "Son haftalarda, bu hükümeti korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Bennett, Meclis'in feshedilmesi kararını, "yerleşimci yasası"nın süresinin dolması ve Meclis'ten geçirmekte başarısız olması nedeniyle "ülkenin anayasal kaosa girmesini engellemek" amacıyla aldıklarını vurguladı.

Cuma günü güvenlik, siyasi ve yargı kesimleriyle bazı görüşmeler yaptığına işaret eden Bennett, şöyle devam etti:

"Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) kanununun onaylanmaması halinde işler zorlaşacaktı. Bu kanunun onaylanması için tüm çabamızı ortaya koyduk ancak bunda başarısız olduk. Bunun üzerine ben ve arkadaşım Lapid, ulusal çıkarlar için yönetimi devretmek üzere Meclis'i feshetme ve erken seçimlere gitme kararı almak zorunda kaldık."

İsrail'de erken seçim yine kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid bugün, Meclis'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Buna göre Meclis'in feshedilmesi konusunda gelecek hafta yapılacak oylamada karar onaylanırsa, İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.