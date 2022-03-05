İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

05.03.2022 22:48
İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

NEW İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bilgilendirdiği belirtildi.

NEW İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bilgilendirdiği belirtildi.

Axios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli kaynakların kendisine Bennett'in Moskova'ya hareket etmeden önce dün Sullivan'ı telefonla arayarak görüştüğünü söylediğini yazdı.

Paylaşımda, Sullivan'ın Bennett'in Moskova ziyaretine karşı çıkmadığı ancak İsrail Başbakanı'nın Putin'in pozisyonunu etkileme şansı konusunda şüphelerini aktardığı öne sürüldü.

Bennett ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren bugünkü görüşmesinde, ikilinin "Ukrayna etrafındaki durumu müzakere ettikleri" kaydedilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Moskova, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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