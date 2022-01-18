İsrail Başbakanı Bennett: "Salgında yavaş olmak kaybetmektir" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Kovid-19'a ilişkin "Salgında yavaş olmak kaybetmektir. Bu yüzden erken ve çabuk karar vermek daha iyidir." dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında Başbakan Bennett, Kovid-19'la mücadelede teknoloji ve veri paylaşımının önemine dair konuştu.

Bennett, salgınla mücadelede veri, doğru bilgilendirme ve verilerin analiz edilmesinin kilit önem taşıdığını belirterek, "Omicron varyantı yayılmaya başladığında uçuşları bir süreliğine ilk ben kapatmıştım. Bu sırada diğer ülkelerdeki son duruma dair verileri inceleyerek, doğru karar verebilmek için zaman kazandım." ifadesini kullandı.

Uluslararası verileri inceledikten sonra Omicron'un önceki varyantlardan daha az ölümcül olduğunu tespit ettiklerini aktaran Bennett, bu sayede "İsrail'de günlük hayatın daha düşük bir seviyede devam etmesine imkan tanıyan strateji geliştirdiklerini" dile getirdi.

Bennett, ülkesindeki Kovid-19 Çalışma Kolu'na Başbakan olarak bizzat liderlik ettiğini vurgulayarak, "Her gün ilgili kurumlar ve bakanlıklarla görüşüp son durumu ele alıyorum. Bu şekilde kendine özgü bir yöntem uyguladığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke yöneticilerinin salgın durumlarında kurumlara kıyasla daha çabuk karar alabileceği görüşünü savunan Bennett, "Salgında yavaş olmak kaybetmektir. Bu yüzden erken ve çabuk karar vermek daha iyidir. Salgınlar, sadece tıp ve biyolojiden ibaret değildir, aynı zamanda toplumu, ekonomiyi, eğitimi ve diğer alanları ilgilendirir." diye konuştu.

Bennett, farklı sektörlerle iş birliği ve yakın temasın, salgınla mücadelede daha iyi sonuçlar vereceğini kaydetti.