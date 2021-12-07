İsrail Başbakanı Bennett Suriye'ye yönelik saldırı iddialarının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail'in Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı hedef aldığı yönündeki iddiaların ardından yaptığı ilk konuşmada, "bölgedeki kötü güçlere" aralıksız karşı koyduklarını söyledi.

Bennett, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Liderler, heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bölgede, iklim, sağlık, halkların geçimi ve terör karşısında güvenlik başlıklarının ortak kaygı olduğunu ifade eden Bennett, "Bölgedeki kötü güçlere gece-gündüz karşı koyuyoruz. Bir saniye durmayacağız. Bu neredeyse her gün oluyor. Yıkıcı güçler karşısında eyleme geçmeye devam edeceğiz, kararlı olacağız, yorulmayacağız." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis de İsrail ve Yunan liderlerine Kıbrıs meselesindeki son durum hakkında bilgi verdiğini dile getirerek, "bu konudaki prensipli duruşlarından dolayı" Bennett ve Miçotakis'e teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "bölgesel zorlukları" görüştüklerini, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, olağanüstü hal ve felaketlerde iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.

Üç ülkenin iş birliğinde enerji alanının gündemde olduğunu paylaşan Miçotakis, planlanan Doğu Akdeniz Boru Hattı'nın Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya enerji tedariki ve güvenliği anlamında küresel tartışmalara yanıt niteliği taşıdığını dile getirdi.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini iddia etmiş, İsrail basını da söz konusu saldırının İran'ın bölgeye silah sevkiyatına yönelik düzenlendiğini yazmıştı.