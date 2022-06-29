İsrail'in "Walla" haber sitesi, Bennett'ın partisindeki siyasiler ve kendine yakın bazı isimlerle yaptığı istişareler sonucu aday olmama kararı aldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Naftali Bennett, Parlamento, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail Başbakanı Bennett'tan seçimlerde aday olmama kararı - Son Dakika

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