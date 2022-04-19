İsrail Başbakanı Bennett'ten Netanyahu'ya: "Hamas karşısında başarısız oldun" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Hamas karşısında başarısız olmakla" suçladı.

Bennett, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, dün Gazze'den bir roket fırlatılması sonrası yeniden "sağ hükümet kurulması" çağrısı yapan Likud lideri Netanyahu'ya yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Bennet, ülkede 15 yıl Başbakanlık yapan Netanyahu'nun döneminde, "teröristlerin 1300 roket attığını, 1500 saldırı düzenlediğini, binlerce dönüm araziyi yaktığını, 238 İsrailliyi öldürdüğünü ve 1700 kişi yaraladığını" söyledi.

İsrail- Filistin bölgesinde geçen yıl ramazan ayındaki olaylara işaret eden Bennett, "Senin bıraktığın miras, Hamas'ın Kudüs'e roket atması, Akka ve Lut'ta linç olayları, İsrail alev altında. Hamas karşısında başarısız oldun. Senin yanlışlarını düzeltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan sağ hükümet çağrısı

Netanyahu, dün Gazze'den atılan bir roketin imha edilmesinin ardından, "İsrail vatandaşları için barış ve güvenliği sağlayacak güçlü bir sağ hükümeti kurmalıyız." açıklamasında bulunmuştu.

Dün akşam saatlerinde Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıklayan İsrail ordusu, gece Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurmuştu.

İsrail-Filistin coğrafyasında, Netanyahu'nun başbakanlık görevinde olduğu geçen yıl ramazanda yaşanan gerilimde, Yahudi ve Arap nüfusun yaşadığı bölgelerde toplumsal olaylar şiddet seviyesine varmış, linç olayları yaşanmıştı.

İsrail, geçen yıl ramazan ayında Gazze'ye 11 gün süren askeri bir saldırı düzenlemişti.