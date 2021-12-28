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İsrail Başbakanı Bennett'ten nükleer anlaşma mesajı: "Günün sonunda iyi bir anlaşma olabilir" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Bennett'ten nükleer anlaşma mesajı: "Günün sonunda iyi bir anlaşma olabilir"

28.12.2021 18:09
İsrail Başbakanı Bennett'ten nükleer anlaşma mesajı: "Günün sonunda iyi bir anlaşma olabilir"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ile diğer ülkeler arasında iyi bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını ifade ederek, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ile diğer ülkeler arasında iyi bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını ifade ederek, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran ve 5 ülkenin Viyana'da 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerinin 8. turunun başlamasından bir gün sonra İsrail askeri radyosuna açıklamalarda bulundu. Başbakan Bennet, İran ile diğer ülkeler arasında "iyi" bir nükleer anlaşmaya karşı olmadığını, ancak mevcut müzakerelerden böyle bir sonucun çıkacağına dair çekinceleri olduğunu ifade etti. İsrail'in herhangi bir anlaşmaya bağlı olmadığını yineleyen Bennet, "Günün sonunda elbette iyi bir anlaşma olabilir" dedi. Bennet, "Şu anda, mevcut dinamiklerde bunun gerçekleşmesi bekleniyor mu? Hayır, çünkü çok daha sert bir duruşa (İran'a karşı) ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bennett ayrıca önceki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ile "sürpriz olmayan" politikalar izleyeceği yönünde anlaşma yaptığına dair suçlamalarına da karşı çıktı. Bennet, "İsrail her zaman eyleme geçme hakkını koruyacak ve kendisini tek başına savunacaktır" dedi. Bennett, nükleer anlaşma müzakerelerine katılan taraflara İran'a karşı daha katı davranmaları tavsiyesinde bulundu.

(İHA)

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Naftali Bennett, Nükleer, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett'ten nükleer anlaşma mesajı: 'Günün sonunda iyi bir anlaşma olabilir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Bennett'ten nükleer anlaşma mesajı: "Günün sonunda iyi bir anlaşma olabilir" - Son Dakika
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