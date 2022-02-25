İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

25.02.2022 15:42
İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumu görüştü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumu görüştü.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ile Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumun ele alındığı görüşmede Bennett'in, İsrail'in Ukrayna'ya gerekli insani yardım için teklifini sunduğu ve bu yönde yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Bennett'in ayrıca, çatışmaların bir an önce sona ermesi ümidini yinelediği ve Ukrayna halkının yanında yer aldığını belirttiği bilgisi paylaşıldı.

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Naftali Bennett, Ukrayna, İsrail, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika


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