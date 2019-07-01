Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği’nden, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran’a “otomatik yaptırımlar” uygulamasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'nden, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi.

İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmada öngörülen uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili limiti aştığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. Avrupa ülkelerine de, verdikleri taahhüde sadık kalmaları çağrısı yapıyorum. Sizler İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğinde harekete geçme taahhüdünde bulundunuz. Sizler, BM tarafından belirlenen otomatik yaptırım mekanizmasını harekete geçirme taahhüdünde bulundunuz." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:08 
Avrupa Birliği, Tahran, İsrail, İran, Dünya
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