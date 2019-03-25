Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e Yapılan 7 Kişinin Yaralandığı Saldırıya...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e Yapılan 7 Kişinin Yaralandığı Saldırıya...

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, "İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e Yapılan 7 Kişinin Yaralandığı Saldırıya..., System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, "İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:17 Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Tel Aviv, Politika
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