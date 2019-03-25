İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e Yapılan 7 Kişinin Yaralandığı Saldırıya...
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, "İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz.
İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze
'den Tel Aviv
'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, "İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız." dedi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:17 Kaynak: İHA
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