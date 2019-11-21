Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk davası açılıyor
Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk davası açılıyor - Son Dakika Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk davası açılıyor

6 saat önce

İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk davası açılıyor, System.String[]

İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi


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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:19 
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