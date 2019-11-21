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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk davası açılıyor
6 saat önce
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi
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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:19
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