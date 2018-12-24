Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Liderliğindeki Koalisyon Partilerinin Başkanları Nisan Ayının...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Liderliğindeki Koalisyon Partilerinin Başkanları Nisan Ayının...

4 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Liderliğindeki Koalisyon Partilerinin Başkanları Nisan Ayının..., System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:31 Kaynak: AA

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