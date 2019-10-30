Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı
Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.


Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada 'İran'dan gelebilecek tehditlere' vurgu yaparak, "Askeri açıdan güçlü olabilmemiz için sivil fonların kolluk kuvvetlerine aktarılması gerekiyor" dedi.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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