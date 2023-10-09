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Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi

Hamas\'ın İsrail\'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 09.10.2023 21:54

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu kapsamında en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik operasyonlarında en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN AZ 11 ABD VATANDAŞI ÖLDÜ

Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta sonu "İsrail'e yönelik korkunç terör saldırısında" yüzlerce masum sivilin öldürüldüğünü ve bu kişiler arasında en az 11 ABD vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Sayısını belirtmediği bazı ABD vatandaşlarının da hala kayıp olduğunu belirten Biden, bu kişilerin nerede olduğu hususunda bilgi edinmek için İsrailli yetkililerle çalıştıklarını aktardı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

"HAMAS'IN REHİN ALDIKLARI ARASINDA AMERİKAN VATANDAŞLARI DA VAR"

Biden, ABD vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas'ın rehin aldıkları arasında Amerikan vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. "Rehine krizinin" her alanında İsrailli yetkililerle birlikte çalışmaları için ekibini yönlendirdiğini kaydeden Biden, İsrail'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için ticari uçuş ve kara yolu seçeneklerine işaret etti. Biden ayrıca bu kişileri yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almaları konusunda uyardı.

İSRAİL'E DESTEK MESAJI

Biden ayrıca Yahudilerin ABD'deki merkezlerinin etrafındaki güvenliğin artırıldığını ve İç Güvenlik Bakanlığı, FBI ve diğer ilgili kurumların ilgili "terör saldırısı" ile bağlantılı olabilecek bir tehdidi yakından izlediklerini aktardı. İsraillilerle dayanışma mesajı veren Biden, "Amerikan halkının, terörün her türlüsüne karşı çıkma kararlılığında tereddütsüz olduğunu dünyaya göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

"AYRILMAZ ORTAKLAR" VURGUSU

ABD ile İsrail'in "ayrılmaz ortaklar" olduğunu vurgulayan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmesinde ABD'nin İsrail'in kendisini ve halkını savunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamaya devam edeceklerini bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

GAZZE'DE 140'I ÇOCUK 687 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonda en az 11 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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