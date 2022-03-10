İsrail Başbakanı, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı görüştü

10.03.2022 19:19
İsrail Başbakanı, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki durumu ele aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki durumu ele aldı.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ile Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikilinin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumu" ve Ukrayna vatandaşlarına insani yardım sağlama çabalarını ele aldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı ve BM Genel Sekreteri'nin, aralarındaki teması sürdürme konusunda aynı fikirde oldukları kaydedildi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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