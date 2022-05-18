İsrail Başbakanı, Cenin'de ölen askerin ailesini ziyareti sırasında protesto edildi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, Cenin'de ölen askerin ailesini ziyareti sırasında protesto edildi

18.05.2022 13:36
İsrail Başbakanı, Cenin'de ölen askerin ailesini ziyareti sırasında protesto edildi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde geçen hafta ölen İsrail askerinin ailesini ziyaret ettiği sırada Yahudi yerleşimciler tarafından protesto edildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde geçen hafta ölen İsrail askerinin ailesini ziyaret ettiği sırada Yahudi yerleşimciler tarafından protesto edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Bennett, Cenin kentinde Filistinlilerle çıkan çatışma sırasında hayatını kaybeden İsrail askerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir Yahudi yerleşim biriminde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Bu sırada Bennett'e tepki gösteren Yahudi yerleşimciler, "Korkak Bennett", "Yalancı Bennett" şeklinde sloganlar attı.

Ölen askerin oğlu da Bennett'e, "Sen sadece laf adamı, sıfır icraatı olan birisin. Siz ve hükümetiniz, savaşçıların sahada yaptığı her şeyi mahvediyorsunuz. Bu bir utanç. Aynada kendine nasıl bakıyorsun bilmiyorum. Teröristi suçladığım kadar seni de suçluyorum. Şansını kaybettin. Güvenebileceğimiz birini görmek istiyoruz. Babamın evinde olmayı hak etmiyorsun." sözleriyle tepki gösterdi.

İki saat sürmesi planlanan ziyaretin, tepkiler nedeniyle yaklaşık bir saat içinde sona erdiği belirtildi.

İsrail askerleri, 13 Mayıs Cuma sabahı Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, askerler ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir İsrail askeri ölmüştü.

Filistin Sağlık Bakanlığı da söz konusu baskında 2'si ağır 13 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Bennett, dün ilk kez, Filistin toprağı sayılan ancak İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'ya gitmiş, bölgenin kuzeyindeki bir Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, Cenin'de ölen askerin ailesini ziyareti sırasında protesto edildi - Son Dakika


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