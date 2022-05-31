İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda "dünyaya yalan söylediğini" savundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda "dünyaya yalan söylediğini" savundu

31.05.2022 14:27

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, nükleer enerji programı konusunda "dünyaya yalan söylediğini" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, nükleer enerji programı konusunda "dünyaya yalan söylediğini" ileri sürdü.

Bennett, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İsrail'i kastederek, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerine karşı görüntülü bir mesaj yayınlayarak iddialara cevap verdi.

Mesajında ellerinde bazı kağıtlar tutarak konuşan Bennett, "Yalanlar mı yayıyoruz? Hadi ama, işte burada yalanlarınızın kanıtını ellerimde tutuyorum." dedi.

Bennett, "Görüyorsunuz, İran, Atom Ajansı'na (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait gizli belgeleri çaldıktan sonra, bu bilgileri Atom Ajansı'nın nelere ulaşmayı umduğunu öğrenmek için kullandı. Daha sonra uydurma hikayeler ürettiler ve nükleer incelemelerden paçayı kurtarmak için kanıtları sakladılar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, elindeki kağıtları işaret ederek, "Peki bunu nasıl biliyoruz? Çünkü birkaç yıl önce İran'ın aldatmacalı planına el koyduk. ve tam burada, benim ellerimde." diye konuştu.

Bennett, şöyle devam etti:

"İşte İran İstihbarat Bakanlığı'nın mührü ile işaretlenmiş Farsça dilinde yüzlerce sayfa. Belgelerde üst düzey İranlı yetkililerin el yazısıyla yazılmış bazı notlar bile var. Bunun gibi, dönemin savunma bakanı tarafından Fahrizade'ye yazılmış. Şöyle yazıyor: 'Er ya da geç (Atom Ajansı'na atıfta bulunarak) bize soracaklar ve onlar için kapsamlı bir hikaye uydurmamız gerekecek.'

Görüyorsunuz, uydurma bir hikayeden bahsediyor. İşte o uydurma hikaye burada. İran dünyaya yalan söyledi, İran şu anda da dünyaya yine yalan söylüyor ve dünya İran'ın hesap vermeden kaçamayacağından emin olmalı."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Mayıs'ta WEF kapsamında kendisine, İran'ın UAEA'ye (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ait belgeleri ele geçirdiği iddialarına yönelik sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Maalesef, Siyonistler çok fazla yalanlar yayıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda dünyaya yalan söylediğini savundu
İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda dünyaya yalan söylediğini savundu
İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda dünyaya yalan söylediğini savundu
İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda dünyaya yalan söylediğini savundu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı İsrail: İran, nükleer soruşturmalardan kaçmak için gizli dokümanları çaldı Çavuşoğlu: 'Gazze'nin münhasır ekonomik bölgesinde bir faaliyet olacaksa İsrail ve Filistin arasında hakça paylaşım yapılması gerekiyor' Çavuşoğlu: 'Gazze'nin münhasır ekonomik bölgesinde bir faaliyet olacaksa İsrail ve Filistin arasında hakça paylaşım yapılması gerekiyor'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda 'dünyaya yalan söylediğini' savundu - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda "dünyaya yalan söylediğini" savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement