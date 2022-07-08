İsrail Başbakanı Lapid, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

08.07.2022 14:32
İsrail Başbakanı Lapid, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lapid ile Abbas, telefonda görüştü.

Görüşmede Lapid, Abbas'ı Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Filistin Devlet Başkanı da İsrail'de geçici başbakanlık görevine gelen Lapid'i kutladı.

Açıklamada, ikilinin, "taraflar arasındaki iş birliğinin devamı ile sükunet ve huzurun sağlanmasının gerekliliğini" ele aldığı belirtildi.

Herzog ile Abbas telefonda görüştü

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Kurban Bayramı dolayısıyla Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Herzog, Abbas'a, ailesine, Filistin ve tüm bölge halklarına iyi bayramlar diledi.

İkilinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta yapacağı ziyaretin hazırlıklarını da ele aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Son Dakika

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