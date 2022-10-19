İsrail Başbakanı Lapid: "Hedefimiz Filistinlilerle ayrılmak ve bunun için onlarla konuşmalıyız" - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid: "Hedefimiz Filistinlilerle ayrılmak ve bunun için onlarla konuşmalıyız"

19.10.2022 15:32
İsrail Başbakanı Lapid: "Hedefimiz Filistinlilerle ayrılmak ve bunun için onlarla konuşmalıyız"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, hedeflerinin "Filistinlilerden ayrılmak" olduğunu ve iki devletli çözümün hayata geçmesi için onlarla görüşmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, hedeflerinin "Filistinlilerden ayrılmak" olduğunu ve iki devletli çözümün hayata geçmesi için onlarla görüşmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'in "Panet" haber sitesine konuşan Lapid, ülkesindeki vatandaşlık yasasını değiştirme arzusunu dile getirirken, "İsrail'in hayati çıkarlarından" vazgeçmeyeceğini ifade ederek, "Hedefimiz Filistinlilerden ayrılmak ve bunun için onlarla konuşmalıyız" dedi.

Lapid, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Kudüs kentlerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail Devleti'nin hayati çıkarlarından vazgeçmeyeceğim ve buna Kudüs'ün birliği ve (Filistinli mülteciler için) geri dönüş hakkının kabul edilmemesi de dahil. Elbette İsrail Devleti'nin güvenlik çıkarlarının bir milimetresinden dahi vazgeçmem. Bu şartlar sağlanırsa Filistinlilerle konuşmakta bir sakınca görmüyorum, onlarla konuşuyoruz, birkaç ay önce Ebu Mazin'i (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) arayarak bayramını tebrik ettim."

Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki devletli çözümü desteklediği konuşmasının "sadece slogan olup olmadığı" sorusunu, Lapid, "Hala iki devletli çözüme inanıyorum." şeklinde cevapladı.

Lapid, fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın statükosu hakkında ise şunları kaydetti:

"(Mescid-i Aksa'dan sorumlu) Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Ürdünlülerle temas halindeyiz ve Yahudilerin orada dua etmesine izin vermiyoruz. Mümkün olan her yolla vurguladığım gibi Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirmeyeceğiz, Müslümanların ibadet özgürlüğünü koruyoruz. Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerine izin veriyoruz ama ibadet etmelerine izin vermiyoruz, statükonun ihlal edilmemesi için yapılan düzenlemelerle ziyaret ediyorlar."

İsrail, 1 Kasım'da parlamento seçimi için sandık başına gidecek. Yair Lapid, muhalefet bloğu lideri eski başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı seçimi kazanarak yeniden hükümeti kurmak istiyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid: 'Hedefimiz Filistinlilerle ayrılmak ve bunun için onlarla konuşmalıyız' - Son Dakika

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