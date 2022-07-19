İsrail Başbakanı Lapid, Hollandalı mevkidaşı Rutte'yle ikili ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Hollandalı mevkidaşı Rutte'yle ikili ve bölgesel meseleleri görüştü

19.07.2022 00:10
İsrail Başbakanı Lapid, Hollandalı mevkidaşı Rutte'yle ikili ve bölgesel meseleleri görüştü

İsrail Başbakan Yair Lapid, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

İsrail Başbakan Yair Lapid, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Rutte bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rutte, göreve başlamasından dolayı Lapid'i kutladı ve kendisine başarılar diledi.

"İsrail ile Hollanda arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesini görüşen" iki lider, İran, bölgesel istikrar ve Ukrayna'daki savaş hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rutte'ye Hollanda'daki sıcak hava dalgasıyla ilgili endişelerini dile getiren Lapid, Hollandalı mevkidaşına İsrail'i ziyaret davetinde bulundu.

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Kaynak: AA

Yair Lapid, Hollanda, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Hollandalı mevkidaşı Rutte'yle ikili ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Lapid, Hollandalı mevkidaşı Rutte'yle ikili ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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