İsrail Başbakanı Lapid, Almanya'ya gitti

İsrail Başbakanı Lapid'in uçağa binişi
İsrail Başbakanı Lapid'in uçaktakilerle selamlaşması KUDÜS - İsrail Başbakanı Yair Lapid, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti
Kaynak: AA
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