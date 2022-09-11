İsrail Başbakanı Lapid, Almanya'ya gitti - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Lapid, Almanya'ya gitti

11.09.2022 16:28

İsrail Başbakanı Lapid'in uçağa binişi İsrail Başbakanı Lapid'in uçaktakilerle selamlaşması KUDÜS - İsrail Başbakanı Yair Lapid, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

İsrail Başbakanı Lapid'in uçağa binişi

İsrail Başbakanı Lapid'in uçaktakilerle selamlaşması KUDÜS - İsrail Başbakanı Yair Lapid, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti

YORUMLAR
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Libya: Almanya'daki Libya konferansı, ülkedeki siyasi çözümün desteklendiğini gösteriyor Libya: Almanya'daki Libya konferansı, ülkedeki siyasi çözümün desteklendiğini gösteriyor
Kaynak: AA

Yair Lapid, Almanya, Berlin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Almanya'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Lapid, Almanya'ya gitti - Son Dakika
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