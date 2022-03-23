İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı

23.03.2022 23:45
İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün ülkenin güneyinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının failine yardım ve yataklık edenleri bulacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün ülkenin güneyinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının failine yardım ve yataklık edenleri bulacaklarını söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Bennett, Arap Toplumunda Suçla Mücadeleden Sorumlu Bakanlık Ekibinin toplantısında, Beerşeba (Bi'rus Seba) kentindeki bir ticaret merkezinin önünde meydana gelen saldırıyla ilgili konuştu.

Bennett konuşmasında öncelikle, Beerşeba yakınındaki Bedevi beldesi "Hura" sakinlerinden olan Muhammed Ebul Kayan isimli saldırganı etkisiz hale getirerek insanların canını kurtaran 2 kişiye teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin, saldırganla doğrudan ya da dolaylı iletişim içinde olan herkese ulaşmaya çalıştığını belirten Bennett, ona yardım ve yataklık eden, ilham veren ve tahrik eden herkesi bulacaklarını ifade etti.

Gazetenin haberine göre, İsrail güvenlik güçleri, Ebul Kayan'ın iki kardeşini, ona yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına aldı.

Beerşeba kentinde dün meydana gelen bıçaklı saldırı ve araçla çarpma olayında 4 kişi ölmüştü.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked olayı bir "terör" saldırısı olarak nitelendirmişti.

YORUMLAR
500
İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü İsrail'in Beerşeba Kentinde Bir Arap Saldırgan Dört Kişiyi Öldürdü İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü

Naftali Bennett, İsrail, Arap, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:19 Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement