İsrail Başbakanı'ndan, Beerşeba'daki bıçaklı saldırının failine yardım edenlere göz dağı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün ülkenin güneyinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının failine yardım ve yataklık edenleri bulacaklarını söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Bennett, Arap Toplumunda Suçla Mücadeleden Sorumlu Bakanlık Ekibinin toplantısında, Beerşeba (Bi'rus Seba) kentindeki bir ticaret merkezinin önünde meydana gelen saldırıyla ilgili konuştu.

Bennett konuşmasında öncelikle, Beerşeba yakınındaki Bedevi beldesi "Hura" sakinlerinden olan Muhammed Ebul Kayan isimli saldırganı etkisiz hale getirerek insanların canını kurtaran 2 kişiye teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin, saldırganla doğrudan ya da dolaylı iletişim içinde olan herkese ulaşmaya çalıştığını belirten Bennett, ona yardım ve yataklık eden, ilham veren ve tahrik eden herkesi bulacaklarını ifade etti.

Gazetenin haberine göre, İsrail güvenlik güçleri, Ebul Kayan'ın iki kardeşini, ona yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına aldı.

Beerşeba kentinde dün meydana gelen bıçaklı saldırı ve araçla çarpma olayında 4 kişi ölmüştü.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked olayı bir "terör" saldırısı olarak nitelendirmişti.