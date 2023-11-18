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Binyamin Netanyahu, ''Sevgili dostum Biden'' diye söze başladı, New York'ta yüzlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika

Binyamin Netanyahu, ''Sevgili dostum Biden'' diye söze başladı, New York'ta yüzlerce kişi sokağa döküldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD yönetiminin, 43 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e ''gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini'' belirtti. Netanyahu, ''Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi.'' derken, New York'ta ise toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

18.11.2023 22:41

ABD yönetiminin Gazze'deki saldırılar için kendilerine destek vermeye devam ettiğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi." dedi. New York'ta yüzlerce kişi toplanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

NETANYAHU: SEVGİLİM DOSTUM BIDEN BİZİMLE ORTAK ÇIKARLARI GÖRÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv'de ortak basın açıklaması yaptı. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti: "Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."

Netanyahu: 'Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor'
Binyamin Netanyahu

"İSRAİLLİ ESİRLERLE İLGİLİ BİR ANLAŞMA YAPILMADI"

"Son birkaç haftadır ABD içinde ve dünyanın her yerinde İsrail'e karşı çok büyük baskılar olduğunu" kaydeden İsrail Başbakanı, ancak bu uluslararası baskıların bazılarını "savuşturmayı ve atlatmayı başardıklarını" savundu. Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin "çok sayıda yanlış haber" çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"YAKIT GEÇİŞİNE İSRAİL ASKERLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN İZİN VERDİK"

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail'e yönelik "uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu" ifade etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ilk kez dünden itibaren yakıt girişini kabul etmesi konusuna da değinen Netanyahu, bu adımla Gazze'deki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine bulaşmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.

Netanyahu: 'Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor'
Joe Biden

"ACİL DURUMLAR İÇİN KULLANILABİLECEK ÇOK AZ BİR MİKTAR"

Netanyahu, "Bu (yakıt sevkiyatı), yalnızca su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması gibi acil durumlar için kullanılabilecek çok az bir miktardır. Çünkü bunlar olmadan, veba salgınlarının hemen patlak verdiğini göreceğiz ve bu salgınlar, hem Gazze Şeridi sakinlerine ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerlerine zarar verecek." diye konuştu. Hedeflerinin Gazze'de Hamas'ı yok etmek olduğunu hatırlatan Netanyahu, bu hedefe ulaşmalarının ardından, "İsrail ordusunun her türlü tehdide karşı Gazze'de mutlak hareket özgürlüğüne sahip olacağını" savundu. Gazze'yi Hamas'ın ardından gelecekte Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara da işaret eden İsrail Başbakanı, İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin ailelerine maddi destek sunan Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

NETANYAHU'NUN KONUŞTUĞU SAATLERDE NEW YORK'TA GAZZE PROTESTOSU

Netanyahu'nun açıklama yaptığı saatlerde New York'ta ise çarpıcı görüntüler kaydedildi. New York'ta yüzlerce kişi meydanda toplanarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

Netanyahu: 'Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Binyamin Netanyahu, ''Sevgili dostum Biden'' diye söze başladı, New York'ta yüzlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binyamin Netanyahu, ''Sevgili dostum Biden'' diye söze başladı, New York'ta yüzlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika
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