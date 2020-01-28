İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının... - Son Dakika

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının...
6 saat önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:02 Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı.
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