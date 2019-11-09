Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı lideri savunma bakanı olarak atadı
Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı lideri savunma bakanı olarak atadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı lideri savunma bakanı olarak atadı

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici hükümetine savunma bakanı olarak aşırı sağcı siyasi parti liderini atadı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı lideri savunma bakanı olarak atadı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici hükümetine savunma bakanı olarak aşırı sağcı siyasi parti liderini atadı.


Netanyahu'nun Likud partisinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Yeni Sağ Parti'nin lideri Naftali Bennett, Netanyahu'dan bir yıldır yürüttüğü savunma görevini teslim alacak.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:59 
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