İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da
6 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:33 Kaynak: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
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