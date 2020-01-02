İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da

6 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu Atina'da

Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:33 Kaynak: AA
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