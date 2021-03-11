Ürdün Veliaht Prensi, Mescid-i Aksa ziyaretini İsrail'in "kabul edilemez" düzenlemeleri nedeniyle iptal etti - Son Dakika

Ürdün Veliaht Prensi, Mescid-i Aksa ziyaretini İsrail'in "kabul edilemez" düzenlemeleri nedeniyle iptal etti

11.03.2021 15:09
Ürdün Veliaht Prensi, Mescid-i Aksa ziyaretini İsrail'in

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyareti İsrail'in programda "kabul edilemez" düzenlemeler getirmeye çalışması üzerine iptal ettiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyareti İsrail'in programda "kabul edilemez" düzenlemeler getirmeye çalışması üzerine iptal ettiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısında konuştu.

Safedi, Veliaht Prens Bin Abdullah'ın Miraç gecesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istediğini söyledi.

Ziyaretle ilgili düzenlemeler konusunda İsrail'le anlaştıklarını aktaran Safedi, "Ancak Miraç gecesinde son anda İsrail'in ziyaretle ilgili yeni düzenlemeler getirmesi ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilere uyguladığı baskıya şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in "kabul edilemez" yeni düzenlemeler getirmeye çalışmasının ardından Veliaht Prens Bin Abdullah'ın ziyareti iptal ettiğini belirtti.

Ürdün'le yaşanan hava sahası anlaşmazlığı nedeniyle Netanyahu BAE ziyaretini iptal etmişti

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bugün yapacağı ziyaretin iptal edilmesinde de bu olayın etkili olduğunu yazmıştı.

Basında çıkan haberlere göre, Ürdün Veliaht Prensi Bin Abdullah'ın dün Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman yönetimi Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'yu taşıyacak uçağın Ürdün hava sahasını kullanması konusunda Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında yaşanan "koordinasyon güçlüğü" nedeniyle BAE ziyaretinin iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün daha sonra İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanma izni verdiği ancak iznin geç çıkması nedeniyle Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşme için yeni bir tarih belirleme konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

Başbakanlık, İsrail, Ürdün, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Veliaht Prensi, Mescid-i Aksa ziyaretini İsrail'in 'kabul edilemez' düzenlemeleri nedeniyle iptal etti - Son Dakika


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