İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama

07.01.2021 13:52
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Dün Kongre binasındaki saldırı, şiddetle kınanması gereken utanç verici bir eylemdi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Dün Kongre binasındaki saldırı, şiddetle kınanması gereken utanç verici bir eylemdi" dedi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum, Donald Trump destekçilerinin 4 saatlik işgali nedeniyle kesintiye uğramıştı. Birçok ülkeden Kongre binasının basılmasına kınama mesajları geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e gelen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Kongre'de yaşananları değerlendirdi. Netanyahu, "Dün Kongre binasındaki saldırı, şiddetle kınanması gereken utanç verici bir eylemdi. Amerikan demokrasisinin galip geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de yaptığı açıklamada, Kongre binasındaki şiddet karşısında "şok olduğunu" ve yaşananları "şiddetle kınadığını" ifade etmişti. - TEL AVİV

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Kongresi'nin işgal edilmesine kınama - Son Dakika


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