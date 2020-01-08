İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesini yok etmek istediğini iddia ederek, "Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a gözdağı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesini yok etmek istediğini iddia ederek, "Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada son günlerde ABD ile İran arasında yaşanan gerilime değindi.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle ABD'ye olan desteğini yineledi.

İsrail'in ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "İran İsrail'i yok etmek istiyor. Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Irak'taki iki ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." demişti.

İranlı komutanın öldürülmesi

Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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