İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Umman Sultanı Kabus için taziye mesajı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Netanyahu, Twitter'dan yayınladığı İbranice başsağlığı mesajında, "O (Sultan Kabus), bölgemizde barışı ve istikrarı teşvik etmek için yorulmadan çalışan büyük bir liderdi. Onun liderliğinde Umman, yenilikçi bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sultan Kabus'un daveti üzerine eşi Sara ile 2018'de Umman'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Netanyahu, "Oldukça önemli ve heyecan verici ziyaretimizde bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesi için yardım teklif etmişti." cümlesine yer verdi.

Netanyahu, Sultan Kabus'un ölümünün ardından Umman'ın yeni sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'i de tebrik etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Sultan Kabus ile bir araya gelmişti.