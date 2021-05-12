İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni tehditler: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yeni tehdit mesajı geldi.

Netanyahu, hafta başından beri İsrail ordusunun Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirerek, "Saldırılarımızın şiddetini daha da artıracağız" dedi.

HAMAS'A MESAJ

Askeri yetkililerle yaptığı güvenlik toplantısının ardından konuşan İsrail Başbakanı, Hamas'ın "Hiç beklemediği şekilde vurulacağını" söyledi.

VURULAN İSRAİLLİ KADIN İÇİN ÜZÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atılan roketlerle vurulan iki İsrailli kadının ölümünden "Büyük üzüntü" duyduklarını ifade eden Netanyahu, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN DA SALDIRI TEHDİDİ

Roket saldırılarını engellemek için hava kuvvetleriyle eşgüdümlü olarak çalıştıklarını belirten İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, "Gazze'den gelen roket saldırılarını engellemekte büyük başarı elde ettik. Büyük çapta saldırılara devam edeceğiz. Gazze'de tek bir evden roket fırlatılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 35'YE YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti, 233 kişi yaralandı.

HAMAS'IN SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bununla birlikte roket saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e, yaralananların sayısı ise 45'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi