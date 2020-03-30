İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, danışmanlarından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, danışmanlarından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girme kararı aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Netanyahu ve bazı danışmanlarının karantinada kalacakları belirtildi.

Açıklamada yerel basında Netanyahu'nun bir hafta karantinada kalacağı yönündeki iddialar yalanlanırken, sürecin Sağlık Bakanlığının yetkililerinin epidemiyolojik araştırmaları tamamlanıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.

Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Başbakanlık, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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