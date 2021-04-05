İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı - Son Dakika
BBC

İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı

05.04.2021 13:22
İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davasında savcı tarafından görevini kötüye kullanmak ve iltimas geçmeyi bir araç haline getirmekle suçlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davasında savcı tarafından görevini kötüye kullanmak ve iltimas geçmeyi bir araç haline getirmekle suçlandı.

Savcı Liat Ben Ari, Kudüs'te görülen mahkemede Netanyahu'nun "ülkedeki bir büyük medya şirketinden kişisel çıkarları için uygun olmayan menfaat sağladığını" öne sürdü.

Netanyahu ise iddiaları reddediyor.

Mahkeme bir yandan sürerken bir yandan da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen ay düzenlenen seçimin ardından partilerle konuşarak hükümeti kurma görevi vermeye hazırlanıyor.

İsrail'de son iki yılda dört seçim düzenlenmiş; ancak partiler çoğunluğu elde edemediği için hükümet kurulmasında zorluk yaşanmasıyla siyasi bir çıkmaza girilmişti.

İsrail medyası İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in muhalefet partisi Yesh Atid üyelerine, "Koalisyon kurulabilmesinin bir yolunu göremiyorum" dediğini kaydetti.

Netanyahu'nun rakipleri ise başbakan olarak kalması durumunda görevdeyken kendisine dokunulmazlık sağlayacak bir yasayı çıkarmasından endişe ediyor; ancak Netanyahu bu iddialara karşı çıkıyor.

Medya bağlantılarıyla ilgili suçlamalar

Netanyahu'ya 1.000, 2.000 ve 4.000 olarak adlandırılan üç farklı davada görevi kötüye kullanma, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlamalar yöneltildi.

Bu davalarda ülkedeki güçlü iş insanlarından puro ve şampanya gibi hediyeler aldığı, hakkında iyi haberlerin yazılmasının karşılığında Yediot Ahronot gazetesinin tirajının yükselmesi vaadini verdiği, Walla adlı internet sitesinde hakkında olumlu haberlerin çıkması karşılığında bir iş adamı lehine kararlar aldığı öne sürüldü.

Netanyahu ise bütün bu suçlamaları reddederek muhaliflerinin kendisine karşı bir cadı avına giriştiğini iddia ediyor.

Bugün görülen davanın kanıt duruşması için mahkemeye geldiği sırada hem Netanyahu taraftarları hem de görevden alınması gerektiğini savunan muhalifler gösteriler düzenledi.





'Önemli bir rejim yolsuzluğu'

Savcı Ben Ari bugünkü duruşmada, 'çok ciddi ve önemli bir rejim yolsuzluğu' olduğunu savunurken Netanyahu da avukatlarıyla duruşmada yerini almıştı.

Aynı zamanda 4.000 adlı dava için ifadesi kilit önemde rol oynayan Walla haber sitesinin eski CEO'su da bugün tanık olarak mahkemeye çıktı.

Bu dava, Netanyahu'yu rüşvetle suçlayan en ciddi davalardan biri.

Walla'nın şimdiki ve eski yöneticilerinin de ifade vermesi bekleniyor.

Şubat ayında hakimler Netanyahu'nun talebi üzerine davanın kanıt safhasının seçim sonuçlarını etkilememesi için ertelenmesini kabul etmişti.

Netanyahu'nun başbakan olarak görevde kalması önünde yasal bir engel yok.

Netanyahu suçlu bulunsa bile temyiz başvurusu yapması takdirinde yasal sürecin yıllar alması olası.

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, 2008 yılında rüşvet suçlamasından yargılanıyorken partisinin liderliğinden ayrılmış ancak sonraki yıl Netanyahu'nun iktidara geldiği seçimlere kadar görevde kalmıştı.

Olmert, rüşvet, dolandırıcılık, adaletin engellenmesi ve görevin kötüye kullanılması suçlamalarıyla birkaç davada hüküm giydi; 27 aylık hapis cezasının 16 ayını hapiste geçirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı

Yolsuzluk, İsrail, Medya, Savcı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu 'görevini kötüye kullanmakla' suçlandı - Son Dakika Dünya

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