İsrail Başbakanı Netanyahu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan 3 ayrı yolsuzluk davası kapsamında bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan dava sürüyor. Görevdeyken yargılanan Başbakan Netanyahu, bugün davanın üçüncü duruşması nedeniyle Doğu Kudüs'te mahkemede bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcı Liat Ben Ari, duruşmada gerçekleştirdiği konuşmasında Netanyahu'yu "Yetkiyi kötüye kullanmakla" suçladı. Ben Ari, "Netanyahu yasadışı menfaatler sağlamak için gücünü kötüye kullandı. Kişisel çıkarlarını sağlamak için medya kuruluşlarıyla işbirliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun davasının İsrail tarihindeki en ağır davalardan biri olduğunu ifade eden Ben Ari, "Kanun önünde herkes eşittir. Tüm insanlar, büyük küçük, zengin fakir, güçlü güçsüz mahkeme ve hakimler önünde herkes eşittir" dedi.

Netanyahu 24 Mayıs 2020 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İkinci duruşması ise 8 Şubat 2021'de Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılmıştı.

-İHA-