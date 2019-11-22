Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir
Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir - Son Dakika Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir

6 saat önce

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir, System.String[]

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.


Netanyahu, karardan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, "asıl bu iddianameyi hazırlayan savcıların araştırılması gerektiğini" belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi
Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı Hakkında azil süreci yürütülen ABD Başkanı, basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 06:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]