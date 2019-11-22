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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir
6 saat önce
Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.
Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.
Netanyahu, karardan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, "asıl bu iddianameyi hazırlayan savcıların araştırılması gerektiğini" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:19
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