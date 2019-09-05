Son Dakika Haberleri: - İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran'ı Görüştü
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- İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran'ı Görüştü

1 saat önce

- İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran'ı görüştüLONDRA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra'da bir araya geldiği İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İran'ı görüştü.

- İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Johnson ile İran'ı görüştü

LONDRA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Londra'da bir araya geldiği İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İran'ı görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'nin başkenti Londra'da ülkenin Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Netanyahu ve Johnson'un İran ile iki devletli çözüm konularını ele aldığı belirtildi. Netanyahu görüşmede, "İran'ın saldırganlığı ve terörizmi ile karşı karşıyayız. Barışı sağlamak ve bu gibi şeylerle mücadele etmek için nasıl birlikte çalışabileceğimizi konuşmak istiyorum" dedi. Johnson ise, "İngiltere, Orta Doğu'da bir çözüme ulaşmak için tüm çabaları ve iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu görüşme sonrası yaptığı açıklamada ise, "Bugün, nükleer silahların yayılmasıyla ilgili olarak, İran'ın yaptığı bir başka ihlal hakkında görüştük" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün Londra'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın ise ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmesi bekleniyor.

İngiltere, Londra, İsrail, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
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