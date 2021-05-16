İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü.
Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.
Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi - Son Dakika Dünya