İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimleri önde götürüyor - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçimleri önde götürüyor

TEL AVİV - İsrail'de düzenlenen erken parlamento seçimlerinde sadık çıkış anketlerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimleri önde götürdüğü belirtildi.

İsrail'de 2 yılda 4'üncü kez düzenlenen ve parlamento seçimlerinde sandıklar kapanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği belirsizliğini koruyor. Sandık merkezleri yerel saat 22: 00'de kapanırken, İsrail'de yayınlanan 3 sandık çıkış anketinde, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin seçimleri önde götürdüğü belirtildi.

Kan 11 tarafından yayınlanan sandık çıkış anketinde Likud'un 31 sandalye kazandığını ve rakibi Lapid Yesh Atid'in 18 sandalyeyle ikinci olduğunu kaydedildi. Ankette, Şas Partisi 9, Ortak Arap Listesi 8 ve Yamina, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Mavi ve Beyaz, İşçi Partisi, Dini Siyonizm ve Yisrael Beyteinu Partileri 7, Yeni Umut ve Meretz Partileri 6 sandalye kazandığı ifade edildi. Ra'am Partisi ise seçim barajını geçemediği kaydedildi.

Channel 12 News tarafından açıklanan sandık çıkış anketinde ise, Likud'un 31 sandalye kazandığını ve geniş bir farkla meclisin en büyük partisi olduğu ifade edildi. Ankette, Lapid Yesh Atid Partisi 18 sandalye, Şas ve Birleşik Arap Listesi Partileri 9 sandalye, Yamina Partisi 8 sandalye, Yisrael Beyteinu, Mavi ve Beyaz, Dini Siyonizm ve İşçi Partisi'nin 7 sandalye ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Yeni Umut, ve Meretz Partilerinin ise 6 sandalye aldığı ifade edildi.

Channel 13 News sandık çıkış anketinde, Likud'un 33 sandalyeyle, 16 sandalye kazanan Lapid Yesh Atid'i ikiye katladığı belirtildi. Mavi ve Beyaz, Şas ve Yisrael Beyteinu bu ankete göre 8 sandalye kazandı. Birleşik Tevrat Yahudiliği, Yamina, İşçi ve Meretz Partilerinin 7 sandalye, Dini Siyonizm Partisi'nin 6, Yeni Umut Partisi'nin 5 sandalye kazandığı ve Ra'am Partisi'nin seçim barajını geçmediği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının ise cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.