Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı
Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes'i tehdit ettiği ses kayıtları basına sızdı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes'i tehdit ettiği ses kayıtları basına sızdı.


İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Başbakan Netanyahu ile Mozes arasında 2014'te yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayımladı.

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Yedioth Ahronoth, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:18 
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Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
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