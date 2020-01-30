İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri planı görüşmek üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Netanyahu, sosyal medya hesabında görüşme ile ilgili "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da önemli bir çalışma toplantısı. İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı. Teşekkürler Başkan Putin" paylaşımında bulundu. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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