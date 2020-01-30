Son Dakika › Güncel › İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
6 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri planı görüşmek üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Netanyahu, sosyal medya hesabında görüşme ile ilgili "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da önemli bir çalışma toplantısı. İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı. Teşekkürler Başkan Putin" paylaşımında bulundu.
(İHA)
Son Dakika Rusya, koronavirüs sebebiyle Çin sınır kapısını kapattı Rusya Çin sınır kapılarını kapatma kararı aldı Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı