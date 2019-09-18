Son Dakika Haberleri: İsrail Başbakanı Netanyahu seçim sonrası ilk konuşmasında 'zaferden' söz etmedi
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İsrail Başbakanı Netanyahu seçim sonrası ilk konuşmasında 'zaferden' söz etmedi

48 dakika önce

İsrail'de salı günü yapılan erken seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

İsrail Başbakanı Netanyahu seçim sonrası ilk konuşmasında 'zaferden' söz etmedi, System.String[]

İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi mecliste çoğunluğu sağlayamadı.


Oy verme işleminin bitmesinin ardından Likud Partisi'nin genel merkezinde basın açıklaması yapan Netanyahu'nun sesinin boğuk çıktığı ve sık sık su içtiği görülürken, herhangi bir zaferden ya da yenilgiden söz etmedi. İsrail Başbakanı resmi sonuçları beklediğini söyledi. Netanyahu bir önceki seçimlerde az bir farkla da olsa çoğunluğu elde etmiş ve mecliste 35 koltuk kazanmıştı.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:00 
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